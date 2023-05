Moradores de prédio que ruiu no Porto apelam por realojamento digno

Dois dos 15 moradores do prédio que ruiu na Rua 31 de Janeiro, no Porto, apelaram a que se apurassem as causas do acidente e que lhes fosse assegurada uma solução de realojamento "mais permanente".

Depois de participarem na manifestação que se mobilizou em frente à Câmara Municipal do Porto, dois dos 15 moradores descreveram aos eleitos da Assembleia Municipal do Porto o que aconteceu há cerca de uma semana e apelaram a que fossem apuradas as causas do acidente.