A GNR sinalizou mais 44% de terrenos por limpar, no âmbito da “Operação Floresta Segura 2023”. De acordo com o comunicado, desde o início do ano e até ao fim do mês de abril foram sinalizadas 14.298 situações, um número acima das 10.930 situações sinalizadas em igual período do ano passado.



Em declarações à Renascença, o major Hernâni Martins, da divisão de comunicação e relações-públicas da GNR, explica que os militares vão agora voltar ao terreno.

“Esta segunda passagem dos nossos militares vai verificar se as pessoas limparam ou não”. Se limparam são situações que ficam resolvidas; se não limparam, será elaborado o correspondente auto de contraordenação”, adianta, esclarecendo que “objetivo final, até por uma questão de gestão de combustível da proteção do nosso património florestal, é que as pessoas limpem efetivamente os seus terrenos”.

Caso o incumprimento persista, os infratores podem ter de pagar uma coima num valor que pode chegar até aos 25 mil euros. Os proprietários têm de limpar os terrenos numa faixa com largura não inferior a 50 metros em torno das edificações localizadas em áreas rurais ou florestais.

No balanço desta Operação Floresta Segura, a GNR informa ainda que, em quatro meses deste ano, já detiveram 36 pessoas por incêndio florestal, metade dos 72 detidos em todo o ano de 2022.