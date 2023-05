Praias da Torre, Santo Amaro, Paço de Arcos e Caxias já têm vigilância balnear

As praias da Torre, Santo Amaro, Paço de Arcos e Caxias, em Oeiras, estão a ser vigiadas este mês por nadadores-salvadores aos fins de semana e feriados, das 09h00 às 19h00, diviulgou o município esta terça-feira.

Numa nota enviada às redações, a Câmara Municipal de Oeiras, no distrito de Lisboa, refere que, apesar de a abertura da época balnear do concelho se dar apenas no mês de junho, as temperaturas elevadas levaram a que a autarquia antecipasse medidas de precaução, apostando na presença de nadadores-salvadores aos fins de semana e feriados nas quatro praias até 28 de maio.

A decisão foi tomada para garantir "vigilância e maior segurança nas praias", sendo que a Câmara apela ao cuidado nas idas a banhos e ao respeito por indicações dadas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) anunciou hoje que prevê para os próximos meses a continuação de temperaturas elevadas e a ausência de precipitação.