Há mais chumbos e abandono escolar no sul do país

A percentagem de alunos que chumba ou desiste de estudar é mais elevada no sul do país do que no centro e norte, segundo o portal de estatísticas de Educação.

O Portal Infoescolas tem desde esta terça-feira novos dados disponíveis, nomeadamente dados regionais que permitem ver num mapa de Portugal quais as zonas do país onde os alunos têm mais dificuldades académicas.

Segundo estes dados, os distritos de Viana do Castelo e Braga são dois dos que se destacam pela positiva no que toca a taxas de retenção e abandono escolar.

No primeiro ciclo, por exemplo, a taxa de retenção e abandono escolar é de 0% em Viana do Castelo. Braga, Aveiro e Coimbra têm apenas 1%, Viseu e Leiria tem 2% e depois todos os outros distritos têm 3%, com exceção de Beja e Portalegre, que se destacam pela negativa, com taxas de chumbo e insucesso de 6% e 4%, respetivamente.

No 2.º ciclo destacam-se pela positiva as regiões de Viana do Castelo, Bragança e Aveiro com apenas 1% de chumbos e abandono, num mapa em que Lisboa, Portalegre, Setúbal e Beja voltam a ser as regiões com piores desempenhos médios (5% de chumbos e abandono).

Nove em cada dez alunos concluíram o 3.º ciclo no tempo esperado em 2020/2021, destacando-se novamente o norte litoral com melhores resultados e o sul com menos casos de sucesso: A taxa de chumbos e abandono é de 7% em Portalegre e em Beja e de 6% em Lisboa, Setúbal e Faro.

No secundário, mais de um em cada dez alunos dos distritos de Lisboa, Beja e Setúbal chumbaram ou abandonaram os estudos: São 11% do total, segundo os dados do Infoescolas.

Um em cada dez alunos no ensino secundário na região de Faro (10%) também não concluiu com sucesso, segundo o mapa do Infoescolas, enquanto em Bragança, a taxa de retenção e desistência é de 9%.