​Governo reconhece “problema” de inflação de notas nas escolas privadas

O ministro da Educação reconhece que que há um problema de inflação de notas nas escolas privadas. O governante falava durante a sessão de apresentação de dados estatísticos do setor.



Numa análise às notas das escolas secundárias, nos últimos cinco anos, João Costa conclui que é nas escolas privadas que se verifica este fenómeno com mais expressão.

“De um universo de mais de 400 escolas públicas, aparecem quatro com este comportamento desviante. O universo das escolas privadas é quatro vezes menor, mas o número de escolas com um comportamento desviante é 10 vezes maior”, explica o ministro, acrescentando que “há um problema num subsetor que não existe no outro”.

João Costa dá como exemplo o caso de uma escola que aplicava uma “escala era de zero a 22 e não de zero a 20”. O ministro refere que, casos como este, justificam o trabalho que está a ser feito “de revisão do regime sancionatório das escolas privadas”.