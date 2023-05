Fernando Negrão. "Não pode ser o SIS a procurar um computador com documentos confidenciais"

O antigo líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, vê com “preocupação” a chamada dos Serviço de Informações de Segurança para a recuperação do computador que terá sido roubado por Frederico Pinheiro, adjunto de João Galamba no Ministério das Infraestruturas e que, sabe a Renascença, tinha informação sobre a reestruturação da TAP.

O ministro dos governos de Santana Lopes e Passos Coelho e antigo diretor-geral da PJ considera que não se podem “confundir competências” entre órgãos de natureza criminal e as secretas.

“Temos de ter muito cuidado com esta matéria, estamos a falar da segurança do Estado, de questões da maior sensibilidade e não podemos de maneira nenhuma estar a confundir competências entre órgãos de polícia criminal, como é a PJ, a PSP ou a GNR, e órgãos cuja função é a recolha e tratamento de informação”, diz à Renascença.