Ensino privado. Diretor da AEEP critica Governo por "excesso de zelo"

A Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) critica o que diz ser o "excesso de zelo" do ministro da Educação, que reconheceu que há um problema de inflação de notas nas escolas privadas.

À Renascença, o presidente da AEEP diz que "há uma preocupação muito grande com as notas internas", sem ter em conta as notas dos alunos dos exames nacionais.

"Acompanhamos a preocupação sempre que estão em causa ilegalidades", garantiu também Rodrigo Queiroz e Melo.

A Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) inspecionou este ano 39 escolas onde as notas dos alunos pareciam ser excessivamente elevadas, tendo recomendado a sete estabelecimentos de ensino a “reposição imediata da legalidade” das classificações atribuídas.

Na sequência de um estudo divulgado em janeiro pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), que identificou várias escolas onde as notas atribuídas pareciam ser excessivamente elevadas, o IGEC decidiu inspecionar 39.