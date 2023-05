Caso Galamba adiou inauguração do nó de acesso à A3 em Paredes de Coura

A inauguração da nova variante à Estrada Nacional (EN) 303, que liga Paredes de Coura à Autoestrada 3 (A3) prevista para esta terça-feira foi desmarcada e adiada, numa altura em que a variante está aberta ao trânsito há cerca de um mês.



A inaugração oficial da via contaria com as presenças do primeiro-ministro, António Costa, e do ministro das Infraestruturas, João Galamba.

Reclamada há muitos anos pela população e empresas de Paredes de Coura, a obra consignada em junho de 2020 e com conclusão prevista para dezembro do mesmo ano, acabou por atrasar por se ter encontrado uma calçada romana que obrigou à realização de trabalhos arqueológicos.

De acordo com o presidente da Câmara, Vítor Paulo Pereira, a nova estrada “é quase realizar um sonho impossível, porque o acesso a Paredes de Coura já se fala desde o séc. XIX no Parlamento, no tempo do Fontes Pereira de Melo”

Apesar dos sucessivos investimentos em estradas em território nacional, Paredes de Coura foi sempre ficando “muito afastada, talvez por estar isolada na solidão do Alto Minho”.autarca sublinha que apenas com o Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE), que contempla a realização de 12 novos projetos de melhoria das acessibilidades rodoviárias às Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE), foi possível assegurar a construção da estrada.

Mesmo considerando que a região nunca deixou de atrair empresas, o Presidente da Câmara considera que “foi reparada uma injustiça de tantos anos com Paredes de Coura” que “vai permitir captar novo investimento”.

“O norte de Espanha, está a investir no norte de Portugal e esta via vai-nos aproximar muito da Galiza e ao porto de mar de Viana do Castelo.”

A nova estrada, com 8,8 quilómetros, “vai ser uma ajuda muito grande a todo o trabalho de captação de investimento que temos feito”, acrescenta

O autarca está convencido que “esta nova variante vai permitir a construção de uma terceira zona industrial” devido à elevada procura que têm tido por parte de empresários dos setores da biotecnologia e da inovação. E se até agora, a economia da região tem estado assente nas áreas da indústria automóvel e do calçado, esta mudança permite a diversificação.

Também “a fábrica das vacinas, em Formariz, vai ser beneficiada” já que se encontra precisamente “onde desagua esta variante”

“A estrada acaba por contrariar um certo fatalismo geográfico a que estávamos condenados”, e permite manter o ambicioso objetivo de integrar “a lista dos 20 concelhos mais exportadores do norte do país”, revela Vítor Paulo Pereira

Relativamente ao icónico festival de Paredes de Coura, o presidente da Câmara está convicto que parte dos festivaleiros vão continuar a preferir a antiga estrada de acesso à localidade, porque apesar de ser “irritantemente ondulante, obrigar a ter paciência, e serem 12 quilómetros difíceis”, acaba por ser um passeio bonito para quem vem com tempo

Por outro lado, os empresários valorizam tanto a rapidez e o tempo que “esta estrada acaba por gerar grande satisfação” e já fizeram chegar agradecimentos à autarquia

Apesar do novo nó de acesso já se encontrar aberto desde março vai agora ser inaugurado oficialmente com “este gesto simbólico que marca um dos maiores investimentos que o Governo fez em Viana do Castelo nos últimos anos”