Morreu o antigo presidente do Supremo Tribunal Administrativo António Calhau

O antigo presidente do Supremo Tribunal Administrativo (STA) António Calhau morreu na noite de quinta-feira de doença, aos 70 anos, realizando-se hoje o seu velório na igreja do Estoril, segundo fonte do tribunal.

António Francisco de Almeida Calhau nasceu em 1953 em Fronteira (Portalegre), licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa em 1980 e iniciou funções como presidente do STA em 16 de novembro de 2011.

Foi Presidente do Tribunal Central Administrativo de 2000 a 2006 e membro do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais no mesmo período.

Em abril de 2017, o juiz conselheiro foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O funeral realiza-se na terça-feira.