Judiciária já está a investigar tiroteio em Setúbal que causou quatro mortos

Um tiroteio na zona no bairro de Belo Horizonte, em Setúbal causou a morte a quatro pessoas, na manhã deste domingo. Fonte da PSP informou à Renascença que a quarta vítima tirou a própria vida.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local pelas 8 da manhã, por disparo de arma de fogo num descampado nas imediações do bairro. Na chegada ao local, a PSP identificou a existência de quatro indivíduos baleados. As vítimas são todos homens com idades compreendidas entre os 30 e os 60 anos, confirmou à Renascença fonte das Relações Públicas da PSP de Setúbal.

Foi efetuado um perímetro de segurança. A intervenção da Polícia Judiciária foi acionada e já está a investigar o caso.