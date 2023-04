Um tiroteio na zona no bairro de Belo Horizonte, em Setúbal causou a morte a quatro pessoas, na manhã deste domingo. Fonte da PSP informou à Renascença que a quarta vítima tirou a própria vida.

As autoridades foram chamadas ao local pelas 8 da manhã, por disparo de arma de fogo. As vítimas são quatro homens com idades compreendidas entre os 30 e os 60 anos, confirmou à Renascença fonte das Relações Públicas da PSP de Setúbal.

[em atualização]