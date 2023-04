Incêndio em fábrica de Gondomar encontra-se em fase de rescaldo

O incêndio que deflagrou no sábado numa fábrica de produtos químicos em Gondomar encontra-se na "fase de rescaldo", que se prolongará por "mais algumas horas", disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

"O incêndio já se encontra em fase de conclusão, tendo já sido desmobilizados alguns meios", disse a fonte.

O fogo, que não causou feridos, obrigou à evacuação de 15 casas por precaução, mas a "situação já foi normalizada", acrescentou.

No local, permanecem em trabalho de rescaldo 66 operacionais, auxiliados por 22 viaturas.

O incêndio na fábrica da Sociedade Portuense de Drogas, em São Cosme, Gondomar, no distrito do Porto, iniciou-se cerca das 17:40 de sábado e "tomou todo o espaço da fábrica", explicou no sábado à Lusa o adjunto do comando dos Bombeiros de Valbom, Manuel Viana.