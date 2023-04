Incêndio em Gondomar. Fábrica tomada pelas chamas, 15 casas evacuadas

Um incêndio de grandes dimensões está a consumir uma fábrica de produtos químicos em São Cosme, em Gondomar, no distrito do Porto, revelou fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado pelas 17:40 e, segundo testemunhas, o incêndio decorre na Sociedade Portuense de Drogas, na Rua da Cavada.

À Renascença, o comandante Elísio Pereira, da Proteção Civil, disse que a fábrica "está tomada pelas chamas".

"É uma fábrica que labora com produtos inflamáveis, como tintas, diluentes", disse.



"Questionado se os fumo vindo do incêndio é um risco para população, o responsável afirmou ainda: "É lógico que a nuvem de fumo que se faz sentir for direcionada para zonas habitacionais deve haver a preocupação das pessoas selarem as janelas, portas.”



Também à Renascença, Marco Martins, autarca de Gondomar, deixou o apelo para as pessoas "não virem para esta zona, ficarem dentro de casa, não respirarem os fumos que estão a ser libertados".

Os bombeiros que estão a combater as chamas mandaram evacuar todas as casas no perímetro de cinco quilómetros, disse à agência Lusa, Manuel Viana, da corporação de Valbom.

Até ao momento, já foram evacuadas 15 casas.