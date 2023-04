Perigo máximo de incêndio dois concelhos de Faro e Castelo Branco

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta sexta-feira os concelhos de Tavira, no distrito de Faro, e Proença-a-Nova, em Castelo Branco em perigo máximo de incêndio rural.

Em perigo muito elevado de incêndio estão mais de 50 concelhos de Faro, Beja, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Coimbra, Viseu, Vila Real e Bragança.

O IPMA colocou ainda mais de 70 concelhos dos distritos de Faro, Évora, Beja, Lisboa, Leiria, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Viseu, Guarda, Vila Real e Bragança em perigo elevado de incêndio.

Desde o início do ano houve 2.252 fogos florestais e arderam 7.499 hectares em espaços rurais, de acordo com dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê para o continente tempo quente, com céu geralmente muito nublado, com boas abertas na região Sul, possibilidade de ocorrência de precipitação fraca e dispersa nas regiões Norte e Centro, vento fraco e descida da temperatura máxima.

Na Grande Lisboa o céu deve apresentar-se geralmente muito nublado por nuvens médias e altas, o vento deve soprar em geral fraco de nor-noroeste, tornando-se moderado (20 a 30 km/h) a partir da tarde, prevendo-se ainda uma descida da temperatura máxima.

Para o Grande Porto o IPMA prevê céu geralmente muito nublado por nuvens médias e altas, possibilidade de ocorrência de precipitação fraca e dispersa, vento fraco, temporariamente moderado (15 a 25 km/h) de noroeste durante a tarde e descida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (em Leiria) e os 17 (em Faro) e as máximas entre os 22 (no Porto e em Aveiro) e os 32 (em Évora e Beja).