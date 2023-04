Novo aeroporto. Beja não integra lista mas continua a ser opção, diz autarca

O presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio (PS), considerou esta sexta-feira que o aproveitamento do aeroporto da cidade mantém-se em aberto, apesar de a Comissão Técnica Independente (CTI) o afastar da análise final para a futura infraestrutura.

“Independentemente das decisões da CTI, o aeroporto de Beja mantém todas as possibilidades [de aproveitamento] que existiam e que estiveram na génese da construção da infraestrutura que atualmente existe”, afirmou o autarca alentejano.

O presidente do município falava à agência Lusa a propósito da exclusão do aeroporto de Beja da lista com as nove possíveis localizações para o novo aeroporto da região de Lisboa que passam às fases seguintes, anunciada pela CTI.

Vincando que esta comissão “pronuncia-se exclusivamente” sobre a escolha da localização do futuro aeroporto de Lisboa, Paulo Arsénio insistiu que, em relação às mais-valias de Beja, “nenhuma delas sai prejudicada ou eliminada” com esta decisão.

“Continuaremos competitivos na carga aérea, na manutenção aeronáutica e em voos complementares a Lisboa e a Faro, independentemente de não sermos o aeroporto de substituição do de Lisboa, a médio prazo”, sublinhou.