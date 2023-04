​Intoxicações com medicamentos dispararam entre 2019 e 2021

Os fármacos são a principal causa de intoxicações em Portugal. Um estudo liderado pelo investigador André Araújo, do Politécnico da Guarda, mostra que quase 40% são provocadas por ansiolíticos, sedativos e antipsicóticos.



Podemos estar perante mais um efeito colateral da Covid-19. Entre 2019 e 2021, o Centro de Informação Antivenenos registou mais 20% de intoxicações com este tipo de medicamentos entre adultos e mais 83% entre crianças.

Da análise dos dados, André Araújo, investigador da unidade de investigação TOXRUN do Instituto Universitário de Ciências da Saúde-CESPU e do Politécnico da Guarda, conclui que não será coincidência.

“Entre 2019 e 2021 tivemos um grande aumento de desordens mentais o que se repercutiu no aumento do consumo de medicamentos para o sistema nervoso central, nomeadamente, os psicofármacos”, refere André Araújo, que realizou esta investigação com colegas de outras instituições, nomeadamente da UBI e do Centro de Informação Antivenenos.

“Tendo em conta os dados que foram reportados aos Centro de Informação Antivenenos no mesmo período, estamos em crer que os casos de intoxicação podem estar relacionados com esta maior disponibilidade de psicofármacos”, indica.

O investigador sublinha que “o grupo das benzodiazepinas é responsável por 27,5% das intoxicações, mas o grupo dos antipsicóticos teve um aumento entre os 9% e os 12%. Isto sim, foi uma mudança em termos de paradigma das intoxicações. Verificou-se neste período e nós estamos em crer que está associado à pandemia Covid-19 que fez aumentar as desordens mentais”.

Maioria dos casos em crianças foram intencionais

Se em 2019 registaram-se pouco mais de 1.100 intoxicações medicamentosas de adultos, em 2021 esse número passou para mais de 1.300.

Nas crianças os casos quase duplicaram: de 287 subiram para 526, sendo que na maioria dos casos essas intoxicações foram intencionais, de acordo com o investigador do Politécnico da Guarda.

“Normalmente as intoxicações nas crianças são acidentais mas, neste período, verificamos que as intoxicações ocorriam maioritariamente de forma intencional, contrariamente aos dados gerais das intoxicações. Claro que também há casos por via acidental e por erros terapêuticos, mas nas crianças, destacou-se bastante esse dado. 65% das intoxicações com antipsicóticos nas crianças foram feitas de forma intencional para faixas etárias entre os 10 e os 15 anos e os 16 e os 17. É aí que nós verificamos que a intoxicação é intencional.”

André Araújo admite que esta situação está relacionada com a pandemia e com o maior acesso a este tipo de medicamentos

“No geral, em termos de intoxicações com antipsicóticos, estamos a falar de um aumento de 1.500 no ano 2019 para 1.900 no ano de 2021, e se formos ver dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde em termos de prescrição deste tipo de medicamentos, verificamos que a quetiapina, um dos antipsicóticos mais utilizados, é precisamente o número dois do top ten de substâncias ativas mais prescritas. Relacionamos o facto de haver maior acessibilidade a estes medicamentos num contexto doméstico, em casa, poder facilmente potenciar estas intoxicações nas crianças.”

