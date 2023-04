Temperaturas podem chegar aos 37 graus. Perigo máximo de incendio em três concelhos de Faro

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que esta quinta-feira, dia 27 de abril, temperaturas máximas elevadas, com valores que deverão variar entre 33 e 35ºC, podendo muito localmente atingir 37ºC, no interior da região Sul, Ribatejo e Beira Baixa.

A vaga de calor está associada a “uma massa de ar quente, com origem no norte de África, e transportada na circulação de um anticiclone localizado junto à Península Ibérica”.

O IPMA prevê para hoje no continente continuação de tempo quente, com céu geralmente pouco nublado, por vezes muito nublado por nuvens altas, e subida de temperatura, exceto no Algarve.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (em Bragança) e os 20 Graus (em Beja) e as máximas entre os 23 (em Aveiro, Porto e Viana do Castelo) e os 35 (em Évora, Beja e Santarém).

Para a Grande Lisboa, prevê-se tempo quente, com céu com períodos de muita nebulosidade por nuvens médias e altas, diminuindo a nebulosidade a partir da tarde, vento em geral fraco do quadrante norte, tornando-se moderado (20 a 35 km/h) de nor-noroeste a partir da tarde e subida de temperatura, em especial da mínima.

No Grande Porto, o céu vai apresentar-se com períodos de muita nebulosidade por nuvens médias e altas, diminuindo a nebulosidade a partir da tarde, o vento será fraco, soprando moderado (15 a 25 km/h) de noroeste durante a tarde, apontando-se para uma pequena subida da temperatura máxima.

A partir de sexta-feira deverá ocorrer uma descida das temperaturas máximas, mais notória no litoral Norte e Centro, mantendo-se ainda valores entre 28 e 32 graus na região Sul.

Devido ao calor, o IPMA colocou, nesta quinta-feira, os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro em perigo muito elevado de incêndio rural. Mais de 30 concelhos de Faro, Beja, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu e Bragança estão também em perigo muito elevado de incêndio.

Há ainda mais de 70 concelhos dos distritos de Faro, Évora, Beja, Lisboa, Leiria, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Viseu, Guarda, Vila Real e Bragança em perigo elevado de incêndio.