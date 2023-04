Recorde em abril. Temperatura chegou aos 36.9 graus em Mora

Mora, no distrito de Évora, foi esta quinta-feira a localidade mais quente de Portugal, com a temperatura máxima a chegar aos 36.9 graus, indica o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA). Um recorde para o mês de abril.

Há 78 anos que não havia um dia tão quente no mês de abril, conhecido por ser de "águas mil".

"De realçar que o valor máximo extremo para o mês de Abril, 36ºC no Pinhão registado em 1945, foi ultrapassado no dia 27 em 4 estações", refere o IPMA.



Além dos 36.9º graus em Mora, foram registados 36.7 na Amareleja, 36.5 em Neves Corvo, 36.3 em Alcácer do Sal, 36.2 em Alvalade/Sado e 36.1 graus em Portel.

"Em 61 % das estações foram ultrapassados os valores extremos de temperatura máxima do ar" e "45 % das estações registaram novos extremos de temperatura máxima do ar, no dia 27, refere o IPMA.

O Instituto do Mar e da Atmosfera explica que a atual onda de calor resulta "da circulação atmosférica - anticiclone localizado junto à Península Ibérica - que transportou uma massa de ar quente e seca com origem no norte de África, para a região da Península Ibérica".



"Esta situação meteorológica, que está a influenciar o estado tempo no território Continental, dará origem a uma terceira onda de calor em diversas regiões do Pais das quais se destacam: Alentejo, Lezíria do Ribatejo e Beira Interior", alerta o IPMA.