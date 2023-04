Helicóptero combate incêndio em zona de difícil acesso na Madeira

Um incêndio rural que deflagrou às 21h30 de quarta-feira numa zona de difícil acesso no concelho da Ribeira Brava, na Madeira, está a ser combatido esta quinta-feira com a ajuda do helicóptero da Proteção Civil, indicou fonte dos bombeiros. .

Em declarações à agência Lusa, a fonte disse que, devido ao difícil acesso à zona e à densa vegetação, os bombeiros não conseguiram realizar "muito trabalho durante a noite".

"Foi só acompanhar o desenvolvimento do incêndio e então hoje durante a manhã começamos a fazer um trabalho mais efetivo", explicou.

O incêndio está a lavrar no sítio da Boa Morte, na Ribeira Brava, a norte do parque empresarial.

A fonte dos bombeiros indicou que não existem casas naquela zona e que o fogo já foi extinto na área mais próxima ao parque empresarial.

"Na zona mais a norte, ainda continua a progredir, embora com fraca intensidade, e é aí que está a intensificar-se neste momento os trabalhos", apontou.

A combater o incêndio estão 18 operacionais dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, apoiados por quatro meios terrestres e pelo helicóptero da Proteção Civil, que se encontra a efetuar descargas nas zonas mais difíceis.