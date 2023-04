Há cada vez mais casos de "burnout" nos enfermeiros dos centros de saúde

A Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários (APECSP) alerta para um aumento dos casos de burnout nos enfermeiros dos centros de saúde.

Em causa está o excesso de horas extraordinárias não remuneradas, a par com uma cada vez maior exigência dos utentes, sobretudo desde o período da pandemia.

“Foi uma tendência que ficou do tempo da Covid: percebemos que a população ficou muito dependente dos nossos cuidados. As pessoas estão muito mais exigentes e isso tem causado um aumento de trabalho e um aumento do cansaço por parte dos colegas”, reconhece Olga Pousa, em declarações à Renascença.

“Há colegas que fazem muitas horas extra que não são remuneradas”, e não são só em trabalho de cuidado aos doentes.

“Também fazemos muito trabalho administrativo e burocrático que, na verdade, também é muito importante para o bem-estar dos nossos utentes”, acrescenta Olga Pousa.

Perante este cenário, “é correto afirmar que estão a aumentar as situações de burnout” entre os profissionais que estão “cansados e muito desmotivados”.