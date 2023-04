Descarga ilegal de resíduos causa mancha poluente no rio Ave até Vila do Conde

Uma descarga ilegal de resíduos industriais causou hoje uma mancha poluente que se arrastou até à foz do rio Ave, em Vila do Conde, distrito do Porto, informou o presidente da câmara vila-condense.

Segundo Vítor Costa, o incidente, que foi detetado de manhã por um piquete da Polícia Marítima, já foi resolvido com a "pronta intervenção" de várias entidades, e "não representa um perigo para saúde pública".

"Tratou-se de uma massa gordurosa branca, com cheiro intenso, provavelmente de origem industrial, que foi ilegalmente descarregada. De imediato o plano de contingência foi ativado e em algumas horas a situação foi resolvida com a remoção desses resíduos", explicou à Lusa o presidente da Câmara de Vila do Conde.

Vítor Costa, que esteve no local a acompanhar os trabalhos de remoção desse foco poluente, revelou que ainda não foi possível determinar qual o produto que causou a poluição nem o local da descarga, apesar estar em curso uma investigação.

"Está a ser feita uma pesquisa junto das caixas de saneamento em Azurara, Árvore ou Mindelo para tentar encontrar a origem. Assim que for identificada, haverá processos a ser instaurados pelas autoridades competentes", garantiu.