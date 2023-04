Conheça a lista final de nove localizações para novo aeroporto

A comissão técnica independente anunciou esta quinta-feira a "shortlist" de possíveis localizações para o novo aeroporto de Lisboa.

Na lista final estão nove opções para o novo aeroporto, sendo que o atual Aeroporto Humberto Delgado, na zona da Portela, aparece em cinco possibilidades em estudo.

As duas soluções Pegões e Rio Frio+Poceirão passam à fase final de estudo.

Lista final das localizações para o novo aeroporto:

Aeroporto Humberto Delgado + Montijo

Montijo + Aeroporto Humberto Delgado

Alcochete

Aeroporto Humberto Delgado+ Alcochete

Aeroporto Humberto Delgado + Santarém

Santarém

Pegões

Aeroporto Humberto Delgado + Pegões

Rio Frio + Poceirão

A comissão técnica deixou cair as seguintes possibilidades para o novo aeroporto de Lisboa: Alverca + Portela, Beja, Monte Real, Apostiça, Évora, Ota, Pegões-Vendas Novas, Sintra e Tancos.

Criada no final do ano passado, a CTI, instalada no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa, tem como coordenadora-geral a professora Rosário Partidário e conta com uma equipa de seis coordenadores técnicos.



Os relatórios com as conclusões da CTI têm de estar fechados até novembro, passando-se depois para a fase de discussões públicas.



A comissão técnica utilizou uma dezena de critérios de viabilidade técnico-científica para a escolha das opções.

1. Proximidade (distância ao centro de Lisboa - média europeia 22 Km)

2. Infraestrutura rodo e ferroviária existente ou planeada (Sim/Não)

3. Área de Expansão (mínimo 1000 hectares)

4. Capacidade de movimentos/hora

5. Conflitos com espaço aéreo militar (Sim/Não/Resolúvel)

6. Riscos naturais (inundáveis, sísmicos - maior/menor)

7. População afetada (ruido - estimativa - nº residentes)

8. Áreas naturais e corredores migratórios (avifauna - hectares ZPE)

9. Importância estratégica da Força Aérea (Sim/Não)

10. Existência de EIA e DIA (Sim/Não)

Moedas preocupado com lentidão e falta de obras na Portela

A saída da conferência, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, lamentou a falta de soluções rápidas e criticou ainda a falta de obras na Portela.

“Só há um critério que não está ali, que é o critério da rapidez. Nós precisamos de tomar uma decisão sobre este tema e aquilo que talvez me deixe um bocadinho preocupado ao sair desta apresentação é saber quando é que a decisão vai ser tomada e como é que nós a vamos tomar”, disse Carlos Moedas, aos jornalistas.

“Todas aquelas opções devem ser analisadas, mas temos que ver qual é a opção que nos permite ter algo de solução imediata”, sublinhou.

Carlos Brazão, promotor do projeto de construção do aeroporto em Santarém, deixou a conferência satisfeito e convicto de que Santarém pode ser mesmo a solução final.



"Congratulamo-nos por duas opções estratégicas baseadas em Santarém passaram para a fase seguinte de estudos. Agora, vamos continuar trabalhar seriamente com a comissão técnica independente para continuar a provar e a demonstrar as mais-valias e benefícios únicos que o projeto tem", sublinha Carlos Brazão.

O aumento do número de opções a serem estudadas gerou críticas por parte da Confederação de Turismo. Francisco Calheiros diz que é urgente construir um novo aeroporto e lamenta o tempo perdido.



"Entrei aqui com cinco hipóteses, saio daqui com nove. A comissão abriu o concurso para que toda a gente pudesse dar a sua ideia de aeroporto. Isto só tem um problema, é que houve 780 propostas de aeroportos, isto é tempo que se está a perder".