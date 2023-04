Cascais antecipa abertura da época balnear. Vigilância arranca esta sexta-feira

A Câmara Municipal de Cascais decidiu antecipar a abertura da época balnear deste ano para amanhã, sexta-feira, dia 28 de abril, face aos dias quentes previstos para o final da semana.

O município indica que, das 11 praias balneares em Cascais, seis têm vigilância com nadadores-salvadores ao longo de todo o ano: Praias da Conceição, Duquesa, Moitas, São Pedro do Estoril, Parede e Carcavelos.

Estas contam com mais de 54 nadadores-salvadores, grande parte da Associação Brave Heart, refere o município.

A abertura da época balnear será assinalada com um encontro que junta várias entidades do Dispositivo Municipal de Sensibilização e Fiscalização da Época Balnear de Cascais, na Praia do Tamariz, junto à Piscina Oceânica.

A Câmara Municipal de Cascais adianta ainda em comunicado que prevê um reforço de nadadores-salvadores, vigilância e limpeza nas semanas de 24 de julho a 6 de agosto, quando se preparará para receber “quase 200 mil jovens” por altura da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa.