Camião ficou preso no túnel do Marquês

Um camião entrou esta quinta-feira no túnel do Marquês, em Lisboa, e ficou preso após embater no teto do viaduto.

O trânsito foi cortado no sentido Amoreiras-Marquês de Pombal (Cascais-Lisboa) pelas 10h50 da manhã, confirmou à Renascença fonte da Polícia Municipal de Lisboa. Pelas 16h00 a circulação tinha sido retomada.

As autoridades tiveram que remover o camião, tendo sido mobilizados para o local elementos dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

Ao Notícias ao Minuto, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP) explicou que o veículo pesado não devia ter entrado no túnel. "As suas medidas não permitiam entrar e tentou entrar na mesma."

[atualizado às 16h21]