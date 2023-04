​Segurança Social acusada de travar abertura de salas em creches privadas

A presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP) acusa a Segurança Social de travar a abertura de novas salas no setor privado para que mais crianças possam beneficiar de creche gratuita.



À Renascença, Susana Batista diz que “há muitas creches que estão a querer abrir novas salas, espaços que estão vazios, neste momento, porque não têm alunos do pré-escolar ou do 1.º ciclo ou do ATL, e que estas entidades querem aproveitar para abrir novas vagas em creche, mas depararam-se com grandes dificuldades em fazê-lo”.

Esta responsável diz que a Segurança Social está a obrigar as creches que mexem no projeto atual “a adaptar todo o edifício e funcionamento à nova legislação”, uma situação que está a penalizar as creches licenciadas há muitos anos.

Susana Batista acrescenta que nem sempre o conseguem fazer, “porque financeiramente pode não ser comportável fazer obras em outros espaços só para licenciar uma sala que está vazia”.

Há processos de licenciamento parados há anos

A presidente da ACPEEP diz que muitos estabelecimentos de ensino têm “processos parados há anos para conseguirem abrir uma única sala”, por causa da burocracia e de uma eventual má interpretação da lei.

Susana Batista explica que a própria lei, que regula o funcionamento das creches, “prevê que as creches possam pedir a dispensa de requisitos que não possíveis implementar no momento por questões técnicas ou financeiras para poder avançar com o processo e “isto não está a ser cumprido” por quem esta à frente do licenciamento das creches nos centros regionais da Segurança Social.

Este procedimento, acrescenta Susana Batista, está a impedir a “abertura de imediato de novas salas e aceitar mais crianças ao abrigo da gratuitidade”.

A líder da ACPEEP garante à Renascença que o setor privado rapidamente conseguiria “algumas centenas largas de vagas”, mas que não conseguem se os procedimentos não forem alterados, acrescentando que fazem faltam, pelo menos, mais 80 mil lugares para acolher crianças até aos três anos.

Desde o início do ano, as crianças que não tenham vaga no setor social podem ser inscritas numa creche privada. O programa de gratuitidade de creche abrange todas as crianças nascidas desde 1 de setembro de 2021.

Face às acusações feitas pela presidente da ACPEEP, a Renascença pediu uma explicação ao ministério da Segurança Social, mas ainda aguarda uma resposta.