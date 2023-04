Lisboa. Comerciantes afetados pelas obras isentos de taxas municipais

Na zona da Baixa, os veículos com mais de 3,5 toneladas só poderão circular durante a noite com exceção para os transportes públicos.

A partir desta quarta-feira, estão em vigor alterações profundas no trânsito da Baixa e zona ribeirinha e por tempo indeterminado, por causa de várias intervenções que, para além do Plano de Drenagem, incluem a expansão do Metropolitano de Lisboa.

Em causa, as obras de expansão do metro de Lisboa,(...)

Questionado sobre a necessidade da realização de todas estas intervenções em simultâneo, Anacoreta Correia começa por esclarecer que “são obras diferentes e que cada obra tem o seu dono, como é o caso da expansão do metro”.

No que diz respeito às obras que são da responsabilidade da CML, o vice-presidente fala de obras que resultam de necessidades imprevistas.

“Por exemplo, na Rua da Prata, colapsou saneamento e nós temos de responder a essa necessidade e, depois, temos, também, o Plano de Drenagem de Lisboa, que é uma obra que a cidade de Lisboa espera há mais de 30 anos. Cada vez que acontece uma situação com as chuvas torrenciais e com as cheias, nós perguntamos porque é que ela ainda não está pronta? Portanto, são obras que não podem esperar”, reconhece.

Tirar carros à Baixa

Anacoreta Correia diz que o objetivo final deste plano é resolver o excesso de trânsito na cidade de Lisboa e, sobretudo, na zona ribeirinha.

“Estamos a tentar responder a estas situações, em primeiro lugar, encorajando as pessoas que usam esta zona ribeirinha para ir para outro sítio. Nós estamos a dizer: não façam isso, essa zona está com trânsito a mais e há várias soluções”.

E exemplifica: “quem vem de Algés pode ir pela CRIL ou pela Avenida de Ceuta ou na Avenida Infante Santo. Aquilo que nós chamamos a quinta circular. Para quem tiver como destino a Baixa-Chiado, porque vive lá, trabalha ou vai frequentar o comércio, também estamos a criar mais soluções para essas zonas”.