Incêndio destrói armazém de materiais de construção na Guarda

Um incêndio que deflagrou esta quarta-feira num armazém de materiais de construção civil em Porto da Carne, no concelho da Guarda, e que mobiliza 75 operacionais, já está em resolução, adiantou à agência Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com uma fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela, na Guarda, o incêndio "entrou em fase de resolução pelas 18h06".

O alerta para o incêndio num armazém de materiais de construção civil na localidade de Porto da Carne, no vale do Mondego, no concelho da Guarda, foi dado pelas 16h37.

Segundo a fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela, o incêndio esteve "confinado a uma zona do armazém onde se encontra material inflamável".

Pelas 18h30 estavam no terreno 75 operacionais e 28 viaturas para "fazerem o rescaldo", indicou.

Encontravam-se no local elementos de várias corporações de Bombeiros Voluntários da região (Guarda, Celorico da Beira, Famalicão da Serra, Trancoso, Vila Franca das Naves, Fornos de Algodres, Gouveia, São Romão e Seia), da proteção civil municipal da Guarda e da GNR.