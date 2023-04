Homem desaparecido em praia de Torres Vedras

As autoridades suspenderam hoje e retomam na quinta-feira as buscas para encontrar um cidadão nepalês, desaparecido no mar na praia de Santa Rita, em Torres Vedras, disse o comandante da Capitania de Peniche.

"Ao pôr-do-sol suspendi as buscas com o helicóptero da Força Aérea e com a embarcação salva-vidas de Peniche, sem que houvesse sinal da vítima", afirmou Artur Simas Silva à agência Lusa.

As buscas vão ser retomadas na quinta-feira, ao amanhecer, acrescentou.

O comandante da Capitania de Peniche confirmou que a vítima é um homem, de 25 anos, de nacionalidade nepalesa, que é trabalhador nas centrais hortofrutícolas em A-dos-Cunhados e Maceira, freguesia a que pertence a praia.

O seu desaparecimento foi confirmado às autoridades por outros seus colegas, da mesma comunidade.

O alerta foi dado por um popular pelas 15h40 para o número nacional de emergência 112, indicando que uma pessoa tinha sido vista "a esbracejar dentro de água" a pedir assistência, depois de ter estado a molhar os pés no mar.

De imediato, foram acionados meios para o local, nomeadamente um helicóptero da Força Aérea e a embarcação salva-vidas de Peniche.

Por terra, as buscas foram efetuadas por meios da Polícia Marítima, bombeiros e proteção civil de Torres Vedras.