Gouveia e Melo viaja no submarino Arpão para testar capacidade operacional

Gouveia e Melo está em viagem no submarino Arpão para acompanhar a guarnição de 35 elementos numa das etapas da missão mar aberto, entre Cabo Verde e o Rio de Janeiro.

Ao que a Renascença apurou, o Chefe de Estado-Maior da Armada (CEMA) embarcou no passado dia 18 de abril no Mindelo e está a cumprir uma viagem de 20 dias até chegar a terras brasileiras no próximo dia 7 de maio.

O Arpão tornou-se nestes dias o primeiro submarino português a cruzar a linha do Equador, colocando à prova a capacidade logística operacional da Marinha que o CEMA quis "verificar e acompanhar no terreno". À Renascença, fonte da Marinha adianta que Gouveia e Melo quis marcar presença não só neste momento histórico como para "dar apoio ao desempenho da guarnição".