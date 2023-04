​Estação de Telheiras fechada e linha amarela condicionada durante dois meses

A estação de Telheiras, na linha verde do metro de Lisboa, vai estar fechada durante dois meses, entre 2 de maio e 7 de julho.



Durante este período também não conte com uma viagem direta do início ao fim na linha amarela, dado que os comboios não vão circular entre Campo Grande e Cidade Universitária.

Apesar dos condicionamentos, a empresa garante que as estações vão estar em funcionamento nessa linha, uma vez que vão circular comboios, nos dois sentidos, entre Campo Grande e Odivelas e entre a Cidade Universitária e o Rato.

Ainda antes destas alterações, atenção que no fim de semana prolongado de 29 de abril a 1 de maio, metade da linha amarela do metro não vai estar a funcionar. Segundo a empresa, o troço entre as estações Cidade Universitária e Rato vai estar fechado de 29 de abril a 1 de maio.

Durante este período, o serviço de transporte na linha Amarela far-se-á entre Campo Grande e Odivelas, nos dois sentidos.

Estes condicionamentos à circulação são consequência das obras que estão a ser realizadas para a expansão da rede de metro. Segundo o Metro de Lisboa, a linha verde circular vai entrar em funcionamento no final de 2024.