Encontrado cadáver de homem na praia de Altura no Algarve

O corpo de um homem foi hoje encontrado na praia de Altura, em Castro Marim, morte cujos motivos ainda estão por esclarecer, embora para já não tenham sido detetados indícios de crime, disse à Lusa fonte da capitania local.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) adiantou ter recebido o alerta de um concessionário de praia cerca das 12h00 e, quando a Polícia Marítima chegou ao local encontrou o corpo de um homem, entre os 40 e os 50 anos, numa zona entre as dunas e o areal da praia algarvia.

A AMN indicou que ainda foi acionada a emergência médica, mas o homem estava já sem vida e o óbito foi declarado no local pela delegada de saúde, "desconhecendo-se as causas que estão na origem desta ocorrência".

O capitão do porto de Vila Real de Santo António disse à agência Lusa que "não foram detetados indícios de crime nas avaliações preliminares" realizadas pelos elementos do comando local da Polícia Marítima.

"Não quer dizer que, posteriormente, após a autópsia, não possam ser encontrados", salientou o comandante Afonso Martins.

O capitão do porto de Vila Real de Santo António esclareceu ainda que os dados recolhidos pela equipa policial vão ser enviados para o Ministério Público, que depois tomará as diligências necessárias com base nos resultados das perícias realizadas pelo Instituto de Medicina Legal.

"À chegada ao local, constatou-se que se tratava do corpo de um homem, entre os 40 e 50 anos. O óbito foi declarado no local pela delegada de saúde, tendo o corpo sido transportado posteriormente para o Instituto de Medicina Legal de Faro", lê-se no comunicado.

No local, a prestar assistência, estiveram elementos do comando local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, da equipa de vigilância motorizada, dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António e Castro Marim e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), assinalou a AMN.