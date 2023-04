Comissão de inquérito recebeu documentação do Governo sobre demissões na TAP

A comissão de inquérito à TAP já recebeu informação do Governo com documentação sobre as demissões dos ex-presidentes da companhia aérea, confirmou esta quarta-feira o presidente Jorge Seguro Sanches.

Questionado pelo deputado social-democrata Paulo Moniz, o presidente da comissão de inquérito confirmou que a documentação já chegou à comissão.

"Como estamos todos em audições, não sei o quem em que condições e com que classificação", disse Seguro Sanches.

Horas antes, o ministro das Finanças tinha afirmado que a comissão de inquérito da TAP ia ter acesso hoje mesmo a toda a documentação sobre os processos de demissão dos presidentes executivo e do Conselho de Administração da empresa.