Um homem morreu esta terça-feira no Gerês depois de se ter afogado quando tentava atravessar a cascata do Taiti, em Terras do Bouro.

A vítima era um turista francês de 52 anos, que estava com familiares.

As informações sobre a morte registada no distrito de Braga foram confirmadas à Renascença por fonte oficial do bombeiros voluntários Terras do Bouro que se encontram no local.