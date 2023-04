Tribunal Constitucional já tem três novos juízes em funções

Em 12 de abril, o Tribunal Constitucional anunciou que tinham sido cooptados três novos juízes para suprir as vagas deixadas em aberto com o fim dos mandatos de nove anos de João Caupers, Pedro Machete e Lino Ribeiro.

Depois da tomada de posse, que durou cerca de dois minutos, decorreu uma cerimónia de condecoração do ex-presidente do Tribunal Constitucional, João Caupers, na qual Marcelo Rebelo de Sousa explicou que decidiu empossar os três novos juízes no dia da Revolução dos Cravos por considerar que aquele órgão jurisdicional é "uma conquista de Abril".

Os três novos juízes do Tribunal Constitucional são Carlos Luís Medeiros Carvalho, até agora juiz conselheiro do Supremo Tribunal Administrativo, João Carlos Simões Gonçalves Loureiro, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e Rui Rodrigo Firmino Guerra da Fonseca, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

A cerimónia de tomada de posse dos três novos juizes começou às 15h09, com a chegada à sala dos embaixadores do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, em representação do Governo.

Segundo uma nota biográfica divulgada na altura, Carlos Carvalho, 66 anos, é licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, e foi, desde 2014, juiz conselheiro do Supremo Tribunal Administrativo, integrando o grupo de trabalho sobre informatização da jurisprudência e é ponto de contacto do STA na Rede Judiciária da União Europeia.

De 2011 a 2015 foi coordenador Regional do Norte do Centro de Estudos Judiciários [CEJ] para a formação de magistrados judiciais no âmbito da jurisdição administrativa. Foi presidente da Associação de Magistrados da Jurisdição Administrativa desde janeiro de 2015 e novembro de 2021. Na Associação Sindical dos Juízes foi membro do Conselho Fiscal por um mandato e do Conselho Geral durante quatro mandatos, até 2015.

Rui Guerra da Fonseca foi professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, licenciado em 1998, e doutorado em Ciências Jurídico-Políticas em 2011. Como áreas de interesse, apresenta, no currículo disponível no "site" da Faculdade de Direito, o Direito Administrativo, o Direito Constitucional, o Direito do Mar e Direitos Humanos, entre outros.

Foi membro do Seminário Permanente de Jovens Cientistas, integrado no Instituto de Altos Estudos da Academia das Ciências de Lisboa e do Centro de Investigação de Direito Público (Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da FDUL). Como "outras atividades profissionais", o currículo de Rui Guerra da Fonseca inclui "jurisconsulto; docente convidado do Centro de Estudos Judiciários; Adjunto do Representante da República na Região Autónoma da Madeira".

João Carlos Loureiro licenciou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1985 e doutorou-se em 2004, tendo como áreas de interesse de investigação as ciências Jurídico Políticas, Direito da Saúde, Direito da Segurança Social, Direito Constitucional.

No seu currículo, disponível no portal da Universidade de Coimbra, refere que foi redator-delegado do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, diretor da revista portuguesa de Direito da Saúde, diretor-adjunto de Estudos da Revista do Centro Académico de Democracia Cristã, entre outras funções.