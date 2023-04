Santos Silva. "O cravo vermelho que celebra a nossa liberdade simboliza a luta dos ucranianos"

Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, marcou o seu discurso nas celebrações do 25 de Abril, acompanhado por Lula da Silva, com o apelo ao fim da guerra na Ucrânia e dedo apontado à Rússia.

"Desde a primeira hora que Portugal condena a agressão da Rússia contra a Ucrânia, condenando o agressor e solidarizando-se com o agredido, vítima de massacres e agressões. O cravo vermelho que hoje celebra a nossa liberdade simboliza a liberdade pelos quais também lutam os ucranianos", disse.



Santos Silva apela à urgência de "trocar as armas pelas conversações".

"Ponham fim ao conflito e salvaguardem os interesses legítimos. Precisamos de falar mais de negociações e menos de batalhas. É simples e depende apenas da Rússia: cessar hostilidades e retirar-se do país soberano que invadiu", atira.

O presidente da Assembleia da República foi o primeiro a discursar na cerimónia de celebração do 25 de Abril, com o PSD, Iniciativa Liberal e Chega a optarem por não aplaudir vários trechos do discurso.