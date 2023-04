Santos Silva: "Chega que envergonhem o nome de Portugal"

Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, acusou os deputados do Chega de "falta de educação" por protestarem o discurso de Lula da Silva, presidente do Brasil, durante as celebrações do 25 de Abril.

Os deputados do Chega estiveram de pé durante o discurso de Lula da Silva, com cartazes onde se liam as frases: "chega de corrupção" e "lugar de ladrão é na prisão", para além de segurarem bandeiras da Ucrânia.

"Os deputados que quiserem manter-se na sala têm de manter a cortesia, urbanidade e educação que é exigida a qualquer representante do povo português. Chega de insultos, chega de degradarem as instituições e colocarem vergonha no nome de Portugal", disse Augusto Santos Silva, que pediu desculpa a Lula pelo protesto.