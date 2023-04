Incêndio deixa quatro pessoas desalojadas em Matosinhos

Quatro pessoas ficaram desalojadas na sequência de um incêndio que afetou três casas na noite de segunda-feira em Leça do Balio, concelho de Matosinhos,.

As chamas provocaram um ferido, segundo confirmou a Renascença junto de fonte do Comando Sub-Regional de Operações de Emergência de Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto

O alerta foi dado às 19h56 e o incêndio ficou extinto pelas 23h00.

As chamas deflagraram na cobertura de uma das casas e propagaram-se a mais duas habitações.

Segundo a mesma fonte, um ferido foi assistido no local, na Rua da Arroteia.

Para a ocorrência foram mobilizadas sete viaturas e 25 operacionais.