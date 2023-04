SNS vai ter mais sete novas Unidades Locais de Saúde

As regiões Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo vão ter mais sete novas Unidades Locais de Saúde, passando a totalizar 27 no país, que assegurarão respostas em saúde a mais de metade da população, anunciou a Direção Executiva.

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) adianta, em comunicado, que foram iniciados os trabalhos para "a elaboração dos planos de negócios para sete novas Unidades Locais de Saúde (ULS)", salientando que o Centro Hospitalar Universitário de São João, em conjunto com os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) do Porto Oriental e o Maia/Valongo, irão constituir a primeira ULS que integra um Centro Hospitalar Universitário.

No Norte, irão ser constituídas as ULS de São João, Vila Nova de Gaia/Espinho e Barcelos. No Centro, acrescentam-se as unidades de Dão Lafões (Tondela e Viseu) e do Baixo Mondego (Figueira da Foz).

Já na região de Lisboa e Vale do Tejo irão ser criadas as Unidade Locais de Saúde do Estuário do Tejo (Vila Franca de Xira) e do Médio Tejo.

A Direção Executiva do SNS, liderada por Fernando Araújo, recorda que estão em fase adiantada de elaboração os planos de negócios de 12 Unidades Locais de Saúde.

As restantes oito que se encontram a terminar os processos, até ao final do mês de abril, são as unidades do Alentejo Central, da Arrábida, de Almada-Seixal, da Lezíria, do Arco Ribeirinho, da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, do Médio Ave e de Braga.