PSP prepara dispositivo para um 25 de abril com 15 manifestações em Lisboa

A PSP tem um dispositivo especial preparado para o 25 de abril em Lisboa. Segundo as autoridades, estão agendadas para amanhã 15 manifestações, uma delas organizada pelo Chega, contra a presença do presidente brasileiro em Portugal.

À Renascença, o comissário Artur Serafim, do Comando Metropolitano de Lisboa, reconhece que é um 25 de abril mais exigente.

"Com as celebrações do dia 25 de Abril temos sempre um desfile na Avenida da Liberdade, mas amanhã temos cerca de 15 manifestações a decorrer no dia inteiro, sendo qautro delas junto à Assembleia da República e as demais vão realizar-se entre o Marquês de Pombal e o Rossio, o que naturalmente vai exigir da nossa parte um considerável empenho de efetivos de forma a garantir o livre exercício do direito de reunião e manifestação", explica.

A PSP não quantifica quantos operacionais vai ter no terreno, mas garante que, além das equipas da divisão de trânsito e de intervenção rápida, também estarão prontos a entrar em ação equipas do corpo de intervenção.



Quanto à circulação em Lisboa, o trânsito vai estar fortemente condicionado, sobretudo na baixa e também nos acessos ao Parlamento.



"Lisboa neste momento também está condicionada com as obras que estão a decorrer na frente ribeirinha, tanto na zona para Alcântara, como para a zona que dá acesso a Xabregas e Santa Apolónia", recorda.

O comissário aconselha quem se deslocar em Lisboa para o fazer de transportes públicos. Quem optar pelo carro particular, as restrições vão começar por um lado na Avenida da República, Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade e vias circundantes, como também na zona da Avenida de Ceuta, bem como na zona do Rato, dadas as manifestações previstas acontecer junto ao Parlamento.