Professores acampam em Lisboa e prometem "grande manifestação" no 25 de Abril

Dezenas de professores de todo o país começaram esta segunda-feira a montar um acampamento no Rossio, em Lisboa, onde se preparam para passar as próximas duas noites.

É mais uma manifestação dos docentes em defesa da recuperação do tempo perdido.

De acordo com André Pestana, do Sindicato de Todos os Profissionais de Educação (STOP), mais de uma centena de professores deve participar neste protesto.

O dirigente do STOP defende que é urgente dar resposta aos erros não só do atual Governo como os do anterior.

“São políticas deste Governo e do anterior. Nós não queremos mudar meramente as caras, queremos mudar sobretudo as políticas”, disse André Pestana.

“Queremos que se invista a sério na Educação, na Saúde, no emprego na habitação, em que as pessoas possam ter um salário digno, porque há milhares de portugueses que mesmo trabalhando passam fome, à cultura, a uma habitação digna e, por isso, amanhã, temos de fazer uma grande manifestação, não pode ser uma manifestação ritual do 25 de Abril. É muito mais o que está em causa, é o hoje e o amanhã que estão em causa”, sublinhou o sindicalista.

Para terça-feira à tarde, 25 de Abril, está prevista uma manifestação nacional do setor da educação, em Lisboa.