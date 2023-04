Preço dos combustíveis desce esta segunda-feira

A semana arranca com boas notícias para quem precisa de abastecer o automóvel. O gasóleo deverá descer três cêntimos por litro, já a gasolina deve ficar mais barata cinco cêntimos.

De acordo com a informação já disponibilizada, incluindo a fornecida pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), a gasolina simples (95 octanas), terá um preço médio por litro de 1,67 euros. Já o litro do gasóleo simples deverá custar 1,47 euros.

A confirmarem-se esta previsões, o diferencial entre a gasolina e o gasóleo sofre uma ligeira redução e passa a ser de 20 cêntimos.

O preço final dos combustíveis nas bombas depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.

Os apoios à subida dos preços dos combustíveis foram prolongados até ao final de abril, mantendo o desconto para a gasolina e reduzindo um cêntimo o do gasóleo, anunciou em comunicado o ministério das Finanças.

“Considerando todas as medidas em vigor, a redução da carga fiscal passará a ser de 32,8 cêntimos por litro de gasóleo e de 34 cêntimos por litro de gasolina”, afirmou o ministério em comunicado.

As medidas de mitigação do aumento dos preços dos combustíveis que se mantêm em vigor na segunda quinzena de abril são o mecanismo aplicável no ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA de 23% para 13% e o mecanismo de compensação por via de redução do ISP da receita adicional do IVA, decorrente de variações dos preços dos combustíveis, além da suspensão da atualização da taxa de carbono.