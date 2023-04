Mulher grávida morre atropelada em Guimarães

Uma mulher de 32 anos, que circulava na via pública em Ronfe, Guimarães, morreu esta segunda-feira depois de ser atropelada por um carro que se despistou na sequência da colisão com outra viatura, informou o Comando Geral da GNR.

Segundo a mesma fonte, em declarações à agência Lusa, o alerta foi dado às 18h04 e a morte foi confirmada no local.

A vítima do atropelamento em Ronfe, Guimarães, estava grávida, adianta o Jornal de Notícias. A mulher circulava pela berma da estrada quando foi colhida por uma viatura.

De acordo com a autoridade de Emergência e Proteção Civil, cerca das 22h30 ainda se encontravam mobilizados no local do acidente cinco operacionais e duas viaturas.