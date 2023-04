Fraude em nome do Jardim Zoológico engana milhares de pessoas

Cerca de 14 mil pessoas já participaram num passatempo que está a utilizar o nome do Jardim Zoológico e que tem como “único objetivo roubar dinheiro aos participantes”. A fraude circula na rede social Facebook.

O alerta partiu do Jardim Zoológico de Lisboa, até ao momento, “cerca de 14.000 pessoas participaram num passatempo de uma conta do Facebook intitulada “Lisbon Zoo” que tem como único objetivo roubar dinheiro aos participantes”.

O Jardim Zoológico alerta que essa página é falsa e está “a utilizar o nome da instituição para divulgar um passatempo, onde são solicitados os dados bancários” de quem participa.

A mensagem, recebida através do chat do Facebook, diz que a pessoa ganhou o passatempo e que para receber a oferta (4 bilhetes para o ZOO), devem indicar os dados do cartão bancário para cobrados 2 euros de portes de envio.

O Jardim Zoológico adverte que se trata “de um esquema de burla e que mais de 100 vítimas já contactaram a instituição a questionar a veracidade do passatempo”.

Em comunicado, avisa que "não está a realizar nenhum passatempo no Facebook”, acrescentando que apenas “realiza passatempos através do seu site ou através do Instagram @jardimzoologico_oficial”.