25 de Abril. Manifestações obrigam a corte de trânsito a partir de hoje junto ao Parlamento

As várias manifestações que vão decorrer na terça-feira obrigam a constrangimentos de trânsito em várias zonas de Lisboa, estando a partir desta segunda-feira totalmente cortadas quatro ruas de acesso à Assembleia da República, segundo a PSP.

Fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) disse à Lusa que estão marcadas para terça-feira 15 manifestações, quatro das quais junto à Assembleia da República, onde o presidente do Brasil, Lula da Silva, será recebido numa sessão solene de boas-vindas.

Muitas destas manifestações realizam-se para assinalar os 49 anos do 25 de abril, nomeadamente o tradicional desfile na Avenida da Liberdade, mas as quatro que acontecem junto ao parlamento têm como alvo o presidente do Brasil, existindo protestos contra a presença de Lula, como é caso daquele que é promovido pelo Chega, e outras ações de apoio ao presidente brasileiro.

A PSP reforçou o policiamento para as manifestações que vão decorrer junto à Assembleia da República, estando envolvidas todas as valências daquela força de segurança, nomeadamente o Corpo de Intervenção, disse à Lusa fonte policial.

O líder do Chega indicou hoje que estão a ser tomadas medidas para evitar violência na manifestação contra a presença do Presidente brasileiro no parlamento e criticou outros protestos na zona, alertando que podem ser "um barril de pólvora".

No comunicado de hoje, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP informa que, devido às comemorações do 25 de abril e de várias manifestações que vão decorrer na terça-feira, haverá "constrangimentos de trânsito rodoviário em várias artérias e áreas da cidade de Lisboa".

O Cometlis precisa que, "para garantir a segurança dos participantes e o normal decurso dos eventos, a PSP irá implementar, de forma sequencial e apenas na medida do estritamente necessário, diversos condicionamentos de trânsito".

A PSP indica que, desde as 14:00 de hoje e "por motivos de preparação da logística", na zona da Assembleia da República estão a ser efetuados cortes totais de trânsito nas ruas Correia Garção, São Bento, Nova da Piedade, Avenida D. Carlos I e Calçada da Estrela.

Na terça-feira, os isolamentos e condicionamentos ao trânsito vão ser feitos a partir das 08:00 "de forma sequencial e sempre à medida que sejam necessários" na Calçada da Estrela, Rua Borges Carneiro, Rua Miguel Lupi, Rua da Imprensa à Estrela, Rua de Santo Amaro, Avenida D. Carlos I, Rua dos Industriais, Rua das Francesinhas e Rua Poiais de São Bento.

A PSP indica que, na zona da Avenida da Liberdade, vão estar encerradas a partir das 13:30 de terça-feira todas as vias de acesso ao Marquês de Pombal, iniciando às 14:00 o isolamento total de trânsito das restantes artérias.

Segundo a PSP, a circulação ao trânsito será impedida na Praça Dom Pedro IV, Praça Dom João da Câmara, Rua 1º de Dezembro, Praça dos Restauradores, Avenida da Liberdade, Praça do Marquês de Pombal, Túnel do Marquês de Pombal, Avenida Duque de Loulé, Rua Joaquim António de Aguiar -- será impedida a circulação no sentido da Praça do Marquês de Pombal, Avenida António Augusto de Aguiar, Avenida Fontes Pereira de Melo, Rua Braancamp, Avenida Duque de Loulé, Rua Alexandre Herculano, Rua Barata Salgueiro, Rua do Salitre, Praça da Alegria, Rua das Pretas e Largo da Anunciada.

A PSP apela a todos os cidadãos para que evitem a circulação nas imediações destas ruas para que não fiquem retidos nos congestionamentos de trânsito que as restrições à sua circulação irão ocasionar.