Ruiu o interior de um prédio devoluto na zona de Picoas em Lisboa

O interior de um prédio devoluto ruiu domingo ao final da tarde em Lisboa, sem causar feridos, indicou à agência Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

O prédio, devoluto e emparedado há vários anos, coberto com desenhos e inscrições de arte urbana, situa-se na avenida Fontes Pereira de Melo, na zona de Picoas, tendo caído parte do seu interior.

Segundo Rui Serrano, do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, o alerta foi dado cerca das 16h40, tendo sido mobilizados dez viaturas e 40 operacionais, incluindo duas equipas cinotécnicas dos bombeiros e da PSP.

As equipas com cães foram utilizadas para aceder ao interior edifício, tendo-se confirmado que estava abandonado e sem a presença de pessoas.

A derrocada parcial do interior não obrigou ao corte das vias públicas e quanto ao risco de derrocada da fachada, Rui Serrano disse que "será avaliado posteriormente".

No local, numa operação que demorou cerca de seis horas, estiveram meios do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, da PSP e do Serviço Municipal de Proteção Civil.