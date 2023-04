Governo prepara retirada de "todos os cidadãos nacionais conhecidos no Sudão"

O Ministério da Defesa juntou-se ao Ministério dos Negócios Estrangeiros nos esforços para a retirada dos portugueses retidos no Sudão, tendo a diplomacia portuguesa contactado "todos os cidadãos nacionais conhecidos" anunciou este domingo o Governo em comunicado.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Defesa Nacional estão a trabalhar em articulação, juntamente com outros países aliados, com vista à retirada, em segurança, dos cidadãos nacionais que se encontram no Sudão. Foram já contactados todos os cidadãos nacionais conhecidos no Sudão, e as diferentes situações estão a ser acompanhadas", adiantou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

Na sexta-feira o MNE já tinha adiantado à agência Lusa estar a a acompanhar "em permanência" os portugueses que estão retidos em Cartum desde o início do conflito e a estudar "todas as possibilidades" para a sua retirada.

Vários países iniciaram este domingo operações de retirada dos seus nacionais de território sudanês, assolado por confrontos entre fações militares rivais.