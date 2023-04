"Costa escuta, a escola está em luta". Milhares de pessoas em protesto no Porto

Com apitos e cravos e a gritar "demissão", milhares de pessoas, na maioria professores, concentraram-se este domingo na rotunda da Boavista, no Porto, num protesto que irá ao encontro de António Costa, no Palácio de Cristal.

"Este protesto é de todos. Partiu da sociedade civil e todos foram convidados. Não estamos em representação de sindicatos", disse à agência Lusa o representante do movimento "Todos por Portugal", Joaquim Sampaio.

A marcha de protesto que junta professores e profissionais de outros setores, seguirá em direção ao Palácio de Cristal onde esta tarde está prevista a chegada do secretário-geral do PS e primeiro-ministro de Portugal, António Costa, para uma iniciativa integrada nas comemorações do 50.º aniversário do Partido Socialista português.