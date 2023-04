PSD quer ouvir Conselho de Redação da RTP sobre suspensão de jornalista

O grupo parlamentar do PSD requereu esta sexta-feira, com caráter de urgência, a realização de uma audição parlamentar ao Conselho de Redação da RTP, sobre a suspensão do jornalista Hugo Cadete na estação pública.

Na nota enviada à Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, a agência Lusa teve acesso, o grupo parlamentar dos sociais-democratas destaca que o jornalista da RTP foi suspenso em 19 de outubro e que, dois meses depois, em 21 de dezembro, recebeu "uma nota de culpa a justificar a sua suspensão preventiva".

Segundo o PSD, nesse documento Hugo Cadete é acusado de ter "olhado fixamente" para o seu superior, Hélder Silva, quando ambos se encontravam no parque de estacionamento da empresa, uma atitude que a Direção de Informação da RTP qualificou como sendo "provocatória, hostil, intimidatória, ameaçadora e agressiva".

"No passado dia 16 de abril, foi tornado público que o Conselho de Redação da RTP, após análise efetuada ao processo disciplinar instaurado ao jornalista Hugo Cadete, defende, num parecer subscrito pelos membros eleitos deste órgão, o arquivamento integral do processo contra Hugo Cadete e a sua readmissão imediata", destaca ainda o grupo parlamentar social-democrata no requerimento enviado ao presidente da Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

Os deputados sociais-democratas Alexandre Poço, Carla Madureira e Fernanda Velez requerem com caráter de urgência a realização de uma audição parlamentar ao Conselho de Redação da RTP "face à contestação gerada em torno deste processo, que em nada dignifica a estação pública" e "porque importa acima de tudo esclarecer devidamente os contornos deste caso".