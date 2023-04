Media Capital lucrou 37 milhões de euros em 2022 graças à venda das rádios

O grupo Media Capital apresentou na sexta-feira um lucro de 36,7 milhões de euros em 2022, o que compara com um prejuízo de 4,1 milhões em 2021 e se explica com a alienação do negócio das rádios. .

Na informação disponibilizada no sítio da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, este grupo de informação adiantou que aquela alienação permitiu um encaixe financeiro direto de 69,6 milhões de euros e a obtenção de uma mais-valia líquida de 46,1 milhões de euros. .

A relevância desta operação é ainda evidenciada pela redução da dívida líquida do grupo, para 21,2 milhões de euros, nível este que é "o mais baixo da história" da Media Capital. .

O ano transato destacou-se também por ter sido o primeiro em que o grupo distribuiu dividendos desde julho de 2018. O valor distribuído foi de 10 milhões de euros. .

O grupo reivindica uma melhoria dos indicadores de audiência, que lhe permitiram o "reforço" das quotas de mercado e benefícios acrescidos com a recuperação do mercado publicitário. .

O balanço que divulgou indica resultados operacionais de 204 milhões de euros (158 milhões de euros em 2021), dos quais 137 milhões relativos ao negócio da televisão, e um EBITDA de 48 milhões.

(O EBITDA é a sigla em Inglês de resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização.).

O grupo Media Capital possui, entre outros ativos, as estações televisivas TVI e CNN. .