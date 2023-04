Lula da Silva promete mais investimento brasileiro em Portugal

Por isso, comentou que "tem muitas expectativas em relação ao fórum empresarial que decorrerá no Porto na segunda-feira, no âmbito desta sua visita oficial, e que permitirá encontros entre empresários brasileiros e portugueses.

Lembrando que os portugueses, "nas mais diversas situações, sempre apostaram no Brasil, Lula da Silva disse que iria empenhar-se em compensar tudo isto, trazendo "mais emprego e investimento brasileiro para Portugal" e permitindo mais "investimento português no Brasil".

E dirigindo-se ao Presidente da República português, Lula da Silva disse: "o meu país tem dedicado especial atenção à promoção do crescimento" e nessa tarefa "Portugal tem sido um parceiro especial. São poucos os países no mundo com os quais temos tanta equidade e valores comuns".

"Muitas vezes nós pecamos por não conversar", começou por salientar o Presidente do Brasil, prometendo de seguida que agora as autoridades dos dois países vão conversar mais e pôr os empresários brasileiros e portugueses a dialogar".

O Presidente do Brasil disse este sabádo, após um encontro como o seu homólogo, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, que a relação entre o Brasil e Portugal "vai melhorar" e prometeu "mais investimento brasileiro" para o país.

Lula da Silva, que tomou posse como chefe de Estado do Brasil em janeiro deste ano, falou ainda dos desafios que os dois países tem para enfrentar e que "devem ser partilhados", referindo-se concretamente a uma extrema direita crescente, que tem de ser enfrentada, da necessidade de tornar o português "língua oficial das Nações Unidas", do combate às alterações climáticas, em que Portugal e Brasil também podem estar juntas nesta luta e da importância de mudança no Conselho de Segurança das Nações Unidas, para que este conte com mais países e continentes.

Nas declarações aos jornalistas, os dois presidentes mostraram entendimento em relação a vários aspetos e uma grande cumplicidade e informalidade.

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou na sexta-feira a Lisboa para uma visita oficial a Portugal, com uma agenda intensa, que inclui a cimeira luso-brasileira que decorre este sabádo no Centro Cutlural de Belém.